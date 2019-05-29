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15:43, 29 мая 2019 109
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Роскачество нашло в фарше бактерии, вызывающие пищевое заболевание

Роскачество нашло в фарше бактерии, вызывающие пищевое заболевание

Роскачество обнаружило в мясном фарше «Домашний» бактерии, которые могут вызвать пищевое заболевание. Об этом передает РБК.

В исследовании поучаствовала московская, ленинградская, белгородская, кировская, псковская, свердловская и черябинская продукция, а также фарш из Великого Новгорода.

Цена за килограмм готового фарша «Домашний» составляла от 200 до 430 руб.

В продукции проверили наличие тяжелых металлов, радионуклидов, фосфатов и антибиотиков. Также в фарше проверили массовую долю общего белка и жира, оценили внешний вид, запах, консистенцию и степень измельчения.

Специалистов не нашли пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов. Количество фосфора было в пределах нормы.

Выяснилось, что в фарше («Рестория» и «Ариант») двух торговых марок превышена норма антибиотиков. Вторая торговая марка превысила допустимое количество антибиотиков в 20 раз. Фарш «Рестория» также превысил показатели по КМАФАнМ, не соответствовал по микроскопическому анализу свежести. Также специалисты получили отрицательную реакцию мясного бульона на сернокислую медь У пяти торговых марок («Ариант», «Великолукский мясокомбинат», «Дороничи», «Новгородский бекон» и О’кей") выявили несоответствия только при микроскопическом анализе свежести и отрицательной реакции мясного бульона на сернокислую медь.

В фарше «Мясницкий ряд», «Останкино» и «Черкизово» также нашли превышения по КМАФАнМ .


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