Роскачество нашло в фарше бактерии, вызывающие пищевое заболевание

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Роскачество обнаружило в мясном фарше «Домашний» бактерии, которые могут вызвать пищевое заболевание. Об этом передает
В исследовании поучаствовала московская, ленинградская, белгородская, кировская, псковская, свердловская и черябинская продукция, а также фарш из Великого Новгорода.
Цена за килограмм готового фарша «Домашний» составляла от 200 до 430 руб.
В продукции проверили наличие тяжелых металлов, радионуклидов, фосфатов и антибиотиков. Также в фарше проверили массовую долю общего белка и жира, оценили внешний вид, запах, консистенцию и степень измельчения.
Специалистов не нашли пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов. Количество фосфора было в пределах нормы.
Выяснилось, что в фарше («Рестория» и «Ариант») двух торговых марок превышена норма антибиотиков. Вторая торговая марка превысила допустимое количество антибиотиков в 20 раз. Фарш «Рестория» также превысил показатели по КМАФАнМ, не соответствовал по микроскопическому анализу свежести. Также специалисты получили отрицательную реакцию мясного бульона на сернокислую медь У пяти торговых марок («Ариант», «Великолукский мясокомбинат», «Дороничи», «Новгородский бекон» и О’кей") выявили несоответствия только при микроскопическом анализе свежести и отрицательной реакции мясного бульона на сернокислую медь.
В фарше «Мясницкий ряд», «Останкино» и «Черкизово» также нашли превышения по КМАФАнМ .
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТамбовчанин украл оградки с нескольких могил
|
cледующая новость →Двое скопинцев ограбили 73-летнего пенсионера
Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.