Родительский комитет поддержал идею отцовского капитала в России

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Общественная палата России
По ее словам, многодетным отцам, имеющим детей в разных семьях, сложнее материально и психологически.
«Если трое и более детей, то размер алиментов может дойти до 75% дохода отца. Когда все дети в одной семье, это и экономически, и психологически целесообразно. Это и есть стимулирование традиционной семьи», — объяснила Волынец.
Она отметила, что цель субсидии — стимулирование демографического роста, а также сохранение традиционной модели семьи.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.