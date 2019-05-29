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10:06, 29 мая 2019 394

Работникам Рязанского приборного завода присвоили ветеранские звания

Работникам Рязанского приборного завода присвоили ветеранские звания

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ») более 50 человек удостоились почетных званий «Заслуженный ветеран труда завода» и «Ветеран труда завода».

Ветеранские удостоверения им вручил заместитель генерального директора по безопасности, режиму и кадрам Сергей Пашкульский. Он поздравил награжденных от имени руководства предприятия, поблагодарил за «безупречный труд» и пожелал здоровья, счастья и трудовых успехов.

«Сегодня действительно праздничный день! День, когда мы признаем заслуги людей, которые являются гордостью нашего завода, — сказал Сергей Пашкульский. — Приборный завод за всю историю своей трудовой деятельности воспитал тысячи людей — истинных патриотов своего дела, профессионалов с активной жизненной позицией, которые всегда делятся своим богатым опытом с приходящими на смену новыми поколениями».

Звания «Заслуженный ветеран труда завода» удостоились десять работников АО «ГРПЗ». Оно присваивается за добросовестный высокопроизводительный труд на предприятии в течение 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам, при этом необходимо иметь звание «Ветеран труда завода» и государственные или правительственные, региональные и заводские награды.

Заслуженные ветераны труда завода заносятся в заводскую Книгу почета, награждаются памятными подарками, премией и получают ежемесячную доплату.

За безупречную работу на протяжении 25 лет званием «Ветеран труда завода» также отметили более 40 работников АО «ГРПЗ» и его филиала — Касимовского приборного завода. Всем им объявлена благодарность и начислена премия.


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