Пьяный тамбовчанин на «Весте» врезался в «КамАЗ»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Пьяный тамбовчанин на Lada Vesta врезался в «КамАЗ» в прицепом. Об этом
Авария произошла во вторник, 28 мая, в 21:45 в поселке Заводской Первомайского района. У дома №2 на улице Заводской мужчина 1990 года рождения на Vesta столкнулся со стоявшим на обочине «КамАЗом». Водителя легковой машины госпитализировали. Пассажирка 1978 года рождения сама обратилась за медпомощью в больницу.
У водителя Lada Vesta были признаки опьянения, однако он отказался от освидетельствования. На мужчину составили протокол.
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Рязаньэнерго» продолжает модернизировать электрические сети региона
|
cледующая новость →ФК «Рязань» проиграл в прощальном матче Олега Елисеева
Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.