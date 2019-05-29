На конференцию в рязанский агроуниверситет приехали фелинологи четырех стран

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В Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева прошла Международная научно-практическая конференция «Фелинология XXI века: проблемы и перспективы» по биологическим и ветеринарным аспектам фелинологии и организаторским и юридическим аспектам племенного дела.
Ее участниками стали ученые и практикующие фелинологи России, Украины, Эстонии, Узбекистана.
Проректор по развитию и качеству образовательного процесса Ирина Шашков подчеркнула, что встреча, в первую очередь, ориентирована на молодежь: «Участие в конференции дает им прекрасную возможность пообщаться и получить консультации у маститых ученых в области фелинологии».
Гости вуза выступили с докладами по вопросам содержания, лечения и профилактики заболеваний, селекции и разведения кошек различных пород.
Участники конференции обсудили особенности и проблемы содержания кошек в условиях питомника, достижения в решении проблемы по легализации питомников.
«Подводя итоги работы конференции, ученые были единодушны в одном: к процессу разведения породистых кошек надо подходить грамотно, творчески, опираясь на знания, накопленные многими опытными и успешными заводчиками, судьями, генетиками, — рассказали в РГАТУ. — В связи с этим рассмотрели и обсудили широкий круг вопросов по взаимодействию с организациями, осуществляющими дополнительное профессиональное образование в области фелинологии, и его дальнейшего развития».
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