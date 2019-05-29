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20:48, 29 мая 2019 117
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МВД сократило список потенциально опасных пород собак

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

МВД сократило список потенциально опасных пород собак. Обновленный перечень опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, в ведомстве изучили предложения, поступившие от госорганов и общественных организаций.

Перечень сократили до 13 позиций.

В него вошли породы акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака.

Также в список включили волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка) и метисы всех перечисленных пород.

Перечень вынесли на общественное обсуждение.


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