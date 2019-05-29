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МВД сократило список потенциально опасных пород собак. Обновленный перечень
По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, в ведомстве изучили предложения, поступившие от госорганов и общественных организаций.
Перечень сократили до 13 позиций.
В него вошли породы акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака.
Также в список включили волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка) и метисы всех перечисленных пород.
Перечень вынесли на общественное обсуждение.
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