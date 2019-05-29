Московский педофил заставлял пятерых владимирских подростков снимать порнографию

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Фото: Pixabay.com
Московский педофил заставлял пятерых владимирских подростков снимать порнографические снимки и присылать ему. Об этом
Суд установил, что в 2017 году мужчина общался в соцсети с детьми 12 и 13 лет. Он отправлял им фото порнографического содержания и, «применяя шантаж и различные угрозы, требовал от малолетних производить личную фотосъемку и отправку ему снимков». Злоумышленник использовал полученные фотографии для изготовления и распространения порно. Пресечь преступления помогло вмешательство родителей и педагогов.
Эксперты признали, что подозреваемый страдает педофилией и алкоголизмом. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в сто тысяч рублей. Кроме того, 37-летнему мужчине назначили лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.