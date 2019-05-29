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8:47, 29 мая 2019 864
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Любимов предложил Путину помиловать осужденного рязанца

Любимов предложил Путину помиловать осужденного рязанца

Николай Любимов направил Владимиру Путину представление с предложением помиловать осужденного рязанца. Ранее губернатор одобрил заключение профильной комиссии, пишут в среду, 29 мая, «Рязанские ведомости».

Осужденному Давыдову по части 2 пункту «з» статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия») намерены снизить срок с трех до двух лет колонии поселения. Окончательное решение примет президент.


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