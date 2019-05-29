Липецкий наркоман пытался дать взятку полицейскому

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Фото: Pixabay.com
Наркоман из Ельца пытался дать взятку полицейскому. Об этом
По версии следствия, 19 мая подозреваемый пытался передать инспектору по делам несовершеннолетних три тысячи рублей за непривлечение его к административной ответственности по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»).
Инспектор от взятки отказался. На липчанина завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК («Покушение на дачу взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей»).Фигуранту грозит до года тюрьмы.
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