Лесные пожары в Рязанской области контролируют с помощью видеомониторинга

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Компания МТС предоставила свою телеком-инфраструктуру для системы дистанционного мониторинга лесных пожаров на территории Рязанской области. Проект реализовали совместно с ГБУ РО «Пожлес».
Главная задача системы — раннее обнаружение возгораний в лесах региона. Камеры размещены в том числе на антенно-мачтовых сооружениях МТС, высота которых превышает 70 метров.
«Используемые в проекте современные технологии — IP-видеонаблюдение, защищенные каналы передачи данных, географические информационные системы (ГИС) — позволяют одному диспетчеру „Пожлес“ дистанционно проводить мониторинг больших лесных площадей, а в случае обнаружения пожара, точно определять его координаты и быстро направить отряд тушения на очаг огня», — рассказали в пресс-службе компании.
Отмечается, что мониторинг будет вестись весь пожароопасный период до сентября включительно.
«Современные цифровые технологии показали свою высокую эффективность в различных отраслях, в том числе и в сфере охраны окружающей среды. Действующая система видеонаблюдения и мониторинга лесных пожаров — еще один эффективный способ борьбы за сохранение уникального рязанского лесного фонда. Камеры, установленные на наших антенно-мачтовых сооружениях, обеспечивают обзор лесных массивов, защищенный канал передачи данных позволяют моментально получать информацию о ситуации в лесах и все это в режиме 24/7», — прокомментировал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.
По словам министра природопользования региона Сергея Абрамова, система дистанционного мониторинга — это составляющая целостной системы противопожарного мониторинга в лесах области.
«Постоянное совершенствование этой системы позволило сократить время прибытия к месту возгорания сил и средств пожаротушения, тем самым повысить оперативность тушения лесных пожаров, значительно сократив ущерб, причиняемый лесным насаждениям. К пожароопасному сезону 2019 года для тушения лесных пожаров подготовлено к применению 525 единиц техники (из них 140 единиц — ГБУ РО «Пожлес») и 790 человек личного состава (190 из них — ГБУ РО «Пожлес»)", — сказал он.
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