Краснодарского пенсионера отправят в психбольницу за убийство тамбовчанки шампуром

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Краснодарца отправят в психбольницу за убийство тамбовчанки шампуром. Об этом
Вечером 14 марта в одной из квартир жилого дома в поселке Коммунар Мичуринского района нашли тело 54-летней женщины. К ее убийству оказался причастен 70-летний житель Краснодара. Пенсионер приехал к матери своей бывшей сожительницы.
«После расставания с 34-летней гражданской супругой мужчина постоянно звонил ей, уговаривал вернуться, угрожал, в связи с чем ее мать в телефонных разговорах неоднократно просила его оставить дочь в покое», — пояснили в следкоме.
Во время ссоры мужчина взял со стола металлический шампур и более 20 раз ударил им потерпевшую в грудь и живот. Та сразу скончалась.
Злоумышленник решил сымитировать ограбление: он свалил вещи из шкафов на пол и взял три телефона. Через два дня его задержали в Ростовской области.
На мужчину завели уголовные дела по части 1 статьи 105 УК («Убийство») и части 1 статьи 158 УК («Кража»).
Экспертиза показала, что пенсионер страдает органическим расстройством личности. Это последствия травмы, которую он получил в ДТП 15 лет назад.
Заболевание не позволяет мужчине «осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими». Его принудительно отправят на лечение в психиатрический стационар специализированного типа.
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