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14:04, 29 мая 2019 133
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Краснодарского пенсионера отправят в психбольницу за убийство тамбовчанки шампуром

Краснодарского пенсионера отправят в психбольницу за убийство тамбовчанки шампуром

Краснодарца отправят в психбольницу за убийство тамбовчанки шампуром. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Вечером 14 марта в одной из квартир жилого дома в поселке Коммунар Мичуринского района нашли тело 54-летней женщины. К ее убийству оказался причастен 70-летний житель Краснодара. Пенсионер приехал к матери своей бывшей сожительницы.

«После расставания с 34-летней гражданской супругой мужчина постоянно звонил ей, уговаривал вернуться, угрожал, в связи с чем ее мать в телефонных разговорах неоднократно просила его оставить дочь в покое», — пояснили в следкоме.

Во время ссоры мужчина взял со стола металлический шампур и более 20 раз ударил им потерпевшую в грудь и живот. Та сразу скончалась.

Злоумышленник решил сымитировать ограбление: он свалил вещи из шкафов на пол и взял три телефона. Через два дня его задержали в Ростовской области.

На мужчину завели уголовные дела по части 1 статьи 105 УК («Убийство») и части 1 статьи 158 УК («Кража»).

Экспертиза показала, что пенсионер страдает органическим расстройством личности. Это последствия травмы, которую он получил в ДТП 15 лет назад.

Заболевание не позволяет мужчине «осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими». Его принудительно отправят на лечение в психиатрический стационар специализированного типа.

Фото сайта СУ СКР по Тамбовской области


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