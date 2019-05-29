Гроза и +32 градуса. Прогноз погоды в Рязанской области на четверг

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В четверг, 30 мая, в Рязанской области ожидается гроза. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, гроза.
Ветер южный, ночью 1-6 метров в секунду; днем 3-8 метров в секунду, порывы 12-17 метров в секунду .
Температура воздуха ночью +13, +18 градусов, днем жара +27, +32 градусов.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.