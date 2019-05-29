Двое скопинцев ограбили 73-летнего пенсионера

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Двое скопинцев ограбили 73-летнего мужчину, который присел на лавочку отдохнуть. Об этом сообщила
Как рассказал сам пенсионер, рядом с собой он положил сумку с деньгами и документами. К нему подсел незнакомец, завел разговор, а после его ухода потерпевший обнаружил пропажу.
Просмотрев записи с камер, оперативники выяснили, что к краже причастны 34-летний и 45-летний скопинцы, которые уже попадали в поле зрения полиции. Пока один из них отвлекал пенсионера разговором, другой незаметно забрал сумку.
Злоумышленников задержали, в отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.