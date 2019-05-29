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9:41, 29 мая 2019 136
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Дважды скрывавшегося от приставов рязанца наказали за долги по алиментам

Дважды скрывавшегося от приставов рязанца наказали за долги по алиментам

Рязанца, который дважды скрывался от приставов, наказали за долги по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Мужчину начали разыскивать в мае 2017 года. Тогда удалось установить место его работы и начать удерживать часть зарплаты в счет алиментов.

Однако через некоторое время рязанец уволился, перестал платить ребенку деньги и скрылся от приставов.

В мае 2019 года нарушителя нашли и составили в отношении него протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП. Рязанцу назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ.


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