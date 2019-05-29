Дважды скрывавшегося от приставов рязанца наказали за долги по алиментам

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Рязанца, который дважды скрывался от приставов, наказали за долги по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Мужчину начали разыскивать в мае 2017 года. Тогда удалось установить место его работы и начать удерживать часть зарплаты в счет алиментов.
Однако через некоторое время рязанец уволился, перестал платить ребенку деньги и скрылся от приставов.
В мае 2019 года нарушителя нашли и составили в отношении него протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП. Рязанцу назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ.
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