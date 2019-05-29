До «Орешка» пустят специальный автобус

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С 1 июня до Орехового озера будет ходить специальный автобус. Об этом сообщил
Автобус будет отправляться от площади Свободы. Интервал движения — 34 минуты.
Отметим, до 2018 года до «Орешка» ходили троллейбусы.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.