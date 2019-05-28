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16:14, 28 мая 2019 590
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Жительница Тульской области бросила ребенка в московском торговом центре

Жительница Тульской области бросила ребенка в московском торговом центре

Жительница Новомосковска Тульской области бросила своего ребенка в торговом центре на Лобненской улице в Москве. Об этом сообщил портал MySlo.

Мальчик находился в игровой комнате семь часов. С тулячкой связались по телефону, она отказалась забирать сына и предложила сотрудникам игровой комнаты «оставить мальчика себе». На звонки она больше не отвечала.

Мать мальчика задержали.

Женщина объяснила, что иногда оставляет ребенка «по работе на час». Столичные СМИ обнаружили ее фото на сайтах, где размещены анкеты проституток.

«Восприму на свой счет, потому что, наверное, есть какие-то определенные моменты. Пусть так считают. Значит, будем…» — расплывчато ответила мать ребенка.

Кроме того, женщина заявила, что приехала за сыном и попросила кого-то забрать мальчика из игровой комнаты торгового центра, пока сама находилась на улице.

Сейчас ребенок находится в больнице.


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