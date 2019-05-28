Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

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Фото: Ru.wikipedia.org
Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом передает
«Внести в указ президента Украины… изменения, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины», — говорится в документе.
Ранее адвокат Саакашвили подал в администрацию Зеленского письмо с просьбой вернуть политику гражданство Украины.
По информации СМИ, политик планирует вернуться на Украину 29 мая.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.