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13:35, 28 мая 2019 109
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Заместителем губернатора Калужской области назначили Владимира Мазура

Заместителем губернатора Калужской области назначили Владимира Мазура

В администрации Калужской области произошли кадровые перестановки. Заместителем губернатора Анатолия Артамонова назначили Владимира Мазура, сообщили «Калужские новости».

Мазуру 52 года, он родом из Томской области.

Работал заместителем губернатора Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования и главной администрации Тобольска.


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1 день назад
Media Sapiens. Что изменилось в обществе с приходом социальных сетей

Media Sapiens. Что изменилось в обществе с приходом социальных сетей

Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.

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