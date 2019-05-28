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Владимирцы устроили флешмоб в защиту парка от застройки. Об этом сообщается в группе «
Горожане организовали сбор подписей под петицией о сохранении территории. Их обращение поддержали минимум шесть тысяч человек.
Один из организаторов рассказал, что защитники пытаются сохранить зеленую зону.
Владимирцы снимают ролики и публикуют их под хэштегом #СпасемДружбу.
Помимо этого, активисты направили обращения в прокуратуру и администрацию президента.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.