В Туле задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

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В Туле сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщил портал «
На мужчину обратили внимание правоохранители, поскольку он распивал алкоголь в общественном месте.
Нарушитель находился в розыске за неуплату алиментов.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.