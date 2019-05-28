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10:19, 28 мая 2019 139
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В Тамбове пройдет рок-фестиваль «Чернозем-2019»

В Тамбове пройдет рок-фестиваль «Чернозем-2019»

С 9 по 11 августа в Тамбове пройдет рок-фестиваль «Чернозем-2019». Хедлайнерами open-air станут «Алиса», Гарик Сукачёв и Мумий Тролль станут хедлайнерами. Всего за три дня выступят 18 рок-исполнителей, сообщили в группе мероприятия «ВКонтакте».

Ведущим второго дня фестиваля в Тамбове станет один из виджеев MTV-Россия Александр Анатольевич.

Ранее организаторы фестиваля сообщили, что в этом году каждый день будет вести новый ведущий. Пятницу, 9 августа, со зрителями и артистами проведет Александр Демидов. Имя воскресного ведущего объявят позже.


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