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С 9 по 11 августа в Тамбове пройдет рок-фестиваль «Чернозем-2019». Хедлайнерами open-air станут «Алиса», Гарик Сукачёв и Мумий Тролль станут хедлайнерами. Всего за три дня выступят 18
Ведущим второго дня фестиваля в Тамбове станет один из виджеев MTV-Россия Александр Анатольевич.
Ранее организаторы фестиваля сообщили, что в этом году каждый день будет вести новый ведущий. Пятницу, 9 августа, со зрителями и артистами проведет Александр Демидов. Имя воскресного ведущего объявят позже.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.