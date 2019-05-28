В Тамбове четырехлетний мальчик на «Ситроене» случайно задавил пенсионерку

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На улице Гоголя в Тамбове четырехлетний мальчик наехал на 81-летнюю женщину. Об этом сообщила
ДТП произошло в понедельник, 27 мая, около 18:33 на улице Гоголя в районе дома №17.
Ребенка оставили в автомобиле Citroen C4. Мальчик запустил двигатель и транспортное средство начало двигаться.
Машина наехала на пенсионерку. Она получила травму ноги, ее доставили в больницу.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.