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11:21, 28 мая 2019 334
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В Тамбове четырехлетний мальчик на «Ситроене» случайно задавил пенсионерку

В Тамбове четырехлетний мальчик на «Ситроене» случайно задавил пенсионерку

На улице Гоголя в Тамбове четырехлетний мальчик наехал на 81-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в понедельник, 27 мая, около 18:33 на улице Гоголя в районе дома №17.

Ребенка оставили в автомобиле Citroen C4. Мальчик запустил двигатель и транспортное средство начало двигаться.

Машина наехала на пенсионерку. Она получила травму ноги, ее доставили в больницу.


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