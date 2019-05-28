В среду из-за опиловки деревьев на Московском отключат свет

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В среду, 29 мая, на Московском проведут работы по опиловке деревьев. Они начнутся в 9:30, сообщила
Из-за этого до 15:30 электричества не будет в домах с 1 по 75 по улице Орсовской.
Кроме того, из-за работ на трансформаторной подстанции с 7:00 до 20:00 света не будет по следующим адресам: район Солотча, дома 20, 21.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.