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В Саратовской области подросток ударил школьницу топором. Об этом написал
«В одну из школ поселка Большевик подросток пришел с топором. По предварительным данным, из-за конфликта он ударил им девочку, которая получила травму. Ее пришлось госпитализировать», — сказал источник издания в правоохранительных органах.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета. Нападавший задержан.
Сейчас всех учащихся отпустили с занятий домой.
По поручению главы региона в Вольский район выехали министр здравоохранения Наталия Мазина, министр образования Ирина Седова, представители комиссии по делам несовершеннолетних.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.