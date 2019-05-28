В Рязани выбрали мисс РГУ имени Есенина

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В понедельник, 27 мая, завершился конкурс «Мисс РГУ имени Есенина». Победительницей стада студентка второго курса института психологии педагогики и социальной работы София Тимакова, сообщили в
Звание первой вице-мисс университета получила Валерия Чистякова (Факультет русской филологии и национальной культуры), второй стала студентка Милена Бадалян (юридический факультет).
Мисс зрительских симпатий стала Карина Рубцова.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.