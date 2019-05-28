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10:24, 28 мая 2019 203

В Рязани представят новый Range Rover Evoque

В Рязани представят новый Range Rover Evoque

В Рязани презентуют новый Range Rover Evoque. Мероприятие пройдет 27 июня в «Центре Авто», который находится по адресу: проезд Яблочкова, 9Б.

В России внедорожник уже представили. В базовой комплектации модель оснащена широким диапазоном функций, в частности, в стандартной версии нового Evoque доступны пакет холодного климата с предпусковым подогревом двигателя, подогревом сидений, руля, лобового стекла и зеркал заднего вида.

Базовая версия Evoque укомплектована мультимедийной системой Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном, передними и задними датчиками парковки, камерой заднего вида, рулевым колесом с кожаной отделкой и светодиодными головными фарами.

Предзаказ на модель уже открыт. Получить подробную информацию и записаться на презентацию можно по телефону 8 (4912)500-700.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Бизнес-новости».


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