В Рязани представят новый Range Rover Evoque

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В Рязани презентуют новый Range Rover Evoque. Мероприятие пройдет 27 июня в «
В России внедорожник уже представили. В базовой комплектации модель оснащена широким диапазоном функций, в частности, в стандартной версии нового Evoque доступны пакет холодного климата с предпусковым подогревом двигателя, подогревом сидений, руля, лобового стекла и зеркал заднего вида.
Базовая версия Evoque укомплектована мультимедийной системой Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном, передними и задними датчиками парковки, камерой заднего вида, рулевым колесом с кожаной отделкой и светодиодными головными фарами.
Предзаказ на модель уже открыт. Получить подробную информацию и записаться на презентацию можно по телефону 8 (4912)500-700.
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