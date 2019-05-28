В Рязани на ремонт семнадцати улиц направят полмиллиарда рублей

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Во вторник, 28 мая, на заседании комитета по бюджету и налоговой политике депутаты рязгордумы обсудили изменения и дополнения в бюджет Рязани на текущий год. На ремонт дорог направят 531,8 млн рублей.
Еще 38 миллионов пойдут на нанесение дорожной разметки, 50 миллионов — на оборудование автоматизированной системы управления движением транспорта.
На выделенные средства планируется капитальный ремонт отдельных участков следующих улиц:
Начальник управления благоустройства города Вячеслав Несин рассказал, что в период проведения работ на площади Свободы отремонтируют ливневую канализацию на улице Садовой.
Изменения в бюджет дума рассмотрит на ближайшем заседании.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.