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20:22, 28 мая 2019 435
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В Рязани на ремонт семнадцати улиц направят полмиллиарда рублей

В Рязани на ремонт семнадцати улиц направят полмиллиарда рублей

Во вторник, 28 мая, на заседании комитета по бюджету и налоговой политике депутаты рязгордумы обсудили изменения и дополнения в бюджет Рязани на текущий год. На ремонт дорог направят 531,8 млн рублей.

Еще 38 миллионов пойдут на нанесение дорожной разметки, 50 миллионов — на оборудование автоматизированной системы управления движением транспорта.

На выделенные средства планируется капитальный ремонт отдельных участков следующих улиц:

  • Сережин переулок;
  • Васильевский проезд;
  • улица Кальная;
  • Московское шоссе;
  • улица Новослободская;
  • улица Почтовая;
  • улица Чкалова;
  • улица Подгорная;
  • улица Либкнехта;
  • улица Грибоедова;
  • улица Красная;
  • улица Садовая;
  • улица Гагарина;
  • улица Спортивная;
  • улица Связи;
  • улица Свободы;
  • улица 10-ая Линия.

Начальник управления благоустройства города Вячеслав Несин рассказал, что в период проведения работ на площади Свободы отремонтируют ливневую канализацию на улице Садовой.

Изменения в бюджет дума рассмотрит на ближайшем заседании.


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