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13:02, 28 мая 2019 245
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В Рязани изменится график работы службы поддержки «УмКи»

В Рязани изменится график работы службы поддержки «УмКи»

С субботы, 1 июня, в Рязани изменится график работы Информационно-справочного центра «УмКА». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что изменения связаны с повышением качества обслуживания и увеличением потока посетителей.

С 1 июня расписание работы Центра будет следующим:

  • понедельник: 8:30 — 18:00;
  • вторник: 8:30 — 19:00;
  • среда: 9:00 — 19:00;
  • четверг: 8:30 — 19:00;
  • пятница: 8:30 — 18:00;
  • суббота-воскресенье: выходные дни.

Консультацию по вопросам, касающимся обслуживания транспортных карт, можно получить по телефону горячей линии 8-800-250-02-62 или на сайте.


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