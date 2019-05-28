В Рязани изменится график работы службы поддержки «УмКи»

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С субботы, 1 июня, в Рязани изменится график работы Информационно-справочного центра «УмКА». Об этом сообщила
Отмечается, что изменения связаны с повышением качества обслуживания и увеличением потока посетителей.
С 1 июня расписание работы Центра будет следующим:
Консультацию по вопросам, касающимся обслуживания транспортных карт, можно получить по телефону горячей линии 8-800-250-02-62 или на
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.