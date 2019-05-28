Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:53, 28 мая 2019 379
 0    0

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалете

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалете

В школе в Пензенской области во время ЕГЭ сняли двери в туалете. Об этом сообщил «Первый пензенский портал».

По словам школьников, в туалеты также поставили наблюдателей из департамента образования города Заречный.

Одна из учениц опубликовала «ВКонтакте» пост, в котором заявила, что такие меры попадают под статью 137 УК («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

Руководство школы объяснило, что это была «вынужденная мера».

«В некоторых кабинках двери отсутствовали, и было принято решение убрать все, чтобы выпускники находились „в равных условиях“», — процитировала слова администрации пожаловавшаяся школьница.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Теплый прием. Может ли центральное отопление конкурировать с индивидуальным?

Теплый прием. Может ли центральное отопление конкурировать с индивидуальным?

Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 41 186
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 23 861
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 21 279
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
19:23, 16 мая 2019 18 591
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
15:10, 23 мая 2019 17 686
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум