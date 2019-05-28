В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалете

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В школе в Пензенской области во время ЕГЭ сняли двери в туалете. Об этом сообщил «
По словам школьников, в туалеты также поставили наблюдателей из департамента образования города Заречный.
Одна из учениц опубликовала «ВКонтакте» пост, в котором заявила, что такие меры попадают под статью 137 УК («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).
Руководство школы объяснило, что это была «вынужденная мера».
«В некоторых кабинках двери отсутствовали, и было принято решение убрать все, чтобы выпускники находились „в равных условиях“», — процитировала слова администрации пожаловавшаяся школьница.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.