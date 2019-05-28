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18:06, 28 мая 2019 200
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В квартире директора по производству МП «Детское питание» прошли обыски — СМИ

В квартире директора по производству МП «Детское питание» прошли обыски — СМИ

В квартире директора по производству МП «Детское питание» прошли обыски. Об этом написала «Новая газета».

По информации издания, домой к Марине Пугач правоохранители пришли в рамках расследования нашумевшего уголовного дела о взятках в муниципальном предприятии Рязани «Детское питание».

Результаты обыска неизвестны, но на следующий день Марина Пугач уволилась из муниципального предприятия и уехала в родной город Ростов-на-Дону.

Ранее сообщалось, что 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».

Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра Александру Зайкину. Также 17 октября Дворецкий получил один миллион 100 тысяч рублей взятки в своем кабинете.

Фото с сайта МП «Детское питание»


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