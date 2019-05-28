В Калужской области пропал 13-летний подросток

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В Резвани Калужской области пропал 13-летний Илья Быков (Розум). Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
О подростке ничего неизвестно с 23 мая.
Приметы: рост 140 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, серые глаза.
Одежда: спортивный костюм серый с синим, голубая футболка, белые кроссовки.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.
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