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8:26, 28 мая 2019 381
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Смирнов заработал 187 млн, Рокотянская — 2,2, Захаров — 114 тысяч. Доходы депутатов гордумы

Смирнов заработал 187 млн, Рокотянская — 2,2, Захаров — 114 тысяч. Доходы депутатов гордумы

Депутаты Рязанской гордумы отчитались о доходах за 2018 год. Сведения опубликованы на сайте органа власти.

Глава Рязани Юлия Рокотянская указала в декларации 2,2 млн рублей. Ее заместители Лариса Максимова — 2,2 млн, Дмитрий Панкин — 829 тысяч.

Больше всех за год заработал Олег Смирнов — 187,8 млн рублей. 118,8 млн рублей составил доход Олега Шишова. Сергей Караев задекларировал более 57 миллионов.

Также превысил 5 млн доход Владимира Бочарова (14,1), Андрея Семенюка (11,2) Сергея Дейнего (8,7), Александра Бурцева (8,2), Юрия Сандина (7) и Александра Лемдянова (5). Меньше миллиона заработали 13 депутатов. Минимальные суммы указали Эвелина Волкова (244 тысячи), Дмитрий Володин (158 тысяч) и Алексей Захаров (114 тысяч). Александр Кривов задекларированный доход в 2018 году не имеет.

Ранее доходы депутатов за год опубликовала облдума.


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