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10:56, 28 мая 2019 1 143
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Сасовского рабочего убила рухнувшая кирпичная стена

Сасовского рабочего убила рухнувшая кирпичная стена

Следователи возбудили уголовное дело после смерти сасовского рабочего, которого убила кирпичная стена. Об этом сообщила пресс-солужба регионального СУ СКР.

По версии следствия, утром 16 мая 2019 года 60-летний местный житель демонтировал бетонные блоки, которые являются основанием бывших сельскохозяйственных строений в селе Кошибеево Сасовского района.

Во время подкопа бетонных блоков мужчина находился в траншее. На него обрушилась кирпичная стена, лежавшая на поверхности земли с края траншеи.

От полученных травм потерпевший скончался по дороге в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Наниматель погибшего признал вину в причинении смерти по неосторожности и дал подробные показания об обстоятельствах случившегося.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.


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