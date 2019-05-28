Сасовского рабочего убила рухнувшая кирпичная стена

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Следователи возбудили уголовное дело после смерти сасовского рабочего, которого убила кирпичная стена. Об этом сообщила
По версии следствия, утром 16 мая 2019 года 60-летний местный житель демонтировал бетонные блоки, которые являются основанием бывших сельскохозяйственных строений в селе Кошибеево Сасовского района.
Во время подкопа бетонных блоков мужчина находился в траншее. На него обрушилась кирпичная стена, лежавшая на поверхности земли с края траншеи.
От полученных травм потерпевший скончался по дороге в больницу.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Наниматель погибшего признал вину в причинении смерти по неосторожности и дал подробные показания об обстоятельствах случившегося.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.
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