Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:34, 28 мая 2019 282
 0    0

Рязанский плотник потратил 75 тысяч работодателя и попытался вернуть их с помощью полиции

Рязанский плотник потратил 75 тысяч работодателя и попытался вернуть их с помощью полиции

Рязанский плотник потратил деньги работодателя и попытался вернуть их с помощью полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 24-летний молодой человек вызвался построить будку для собаки 40-летней рязанки. Он взял у женщины 75 тысяч на покупку материалов и пропал.

Оказалось, что злоумышленник потратил большую часть суммы. Выпив в один из вечеров, он оставил в сквере на лавочке свою сумку, в которой было две тысячи рублей и банковские карты.

Когда рязанец опомнился, сумка уже пропала. Тогда он заявил в полицию об ограблении, указав при этом, что неизвестный отобрал у него 75 тысяч.

Однако оперативники выяснили, что сумку из сквера забрал 30-летний мужчина — он расплачивался похищенной картой в магазинах.

В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи. В отношении плотника, который пытался обманом вернуть потраченные деньги, возбудили дело по части 1 статьи 306 УК РФ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Теплый прием. Может ли центральное отопление конкурировать с индивидуальным?

Теплый прием. Может ли центральное отопление конкурировать с индивидуальным?

Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 41 185
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 23 861
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 21 279
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
19:23, 16 мая 2019 18 591
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
15:10, 23 мая 2019 17 686
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум