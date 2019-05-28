Рязанский плотник потратил 75 тысяч работодателя и попытался вернуть их с помощью полиции

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Рязанский плотник потратил деньги работодателя и попытался вернуть их с помощью полиции. Об этом сообщила
Известно, что 24-летний молодой человек вызвался построить будку для собаки 40-летней рязанки. Он взял у женщины 75 тысяч на покупку материалов и пропал.
Оказалось, что злоумышленник потратил большую часть суммы. Выпив в один из вечеров, он оставил в сквере на лавочке свою сумку, в которой было две тысячи рублей и банковские карты.
Когда рязанец опомнился, сумка уже пропала. Тогда он заявил в полицию об ограблении, указав при этом, что неизвестный отобрал у него 75 тысяч.
Однако оперативники выяснили, что сумку из сквера забрал 30-летний мужчина — он расплачивался похищенной картой в магазинах.
В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи. В отношении плотника, который пытался обманом вернуть потраченные деньги, возбудили дело по части 1 статьи 306 УК РФ.
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