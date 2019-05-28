RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанская прокуратура нашла нарушения в работе исправительной колонии №2. Об этом ведомство написало на своем официальном
Имеются нарушения в части привлечения осужденных к труду, материально-бытового обеспечения, режимных требований, при примени мер поощрения, отмечены отдельные нарушения требований Федерального закона «О пожарной безопасности» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
После проверки прокуратура внесла представления. В ближайшее время администрация колонии должна исправить выявленные нарушения.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанец с ножом напал на мотоциклистов
|
cледующая новость →Жители против. В селе Коростово железным забором оградили общественный пляж
Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.