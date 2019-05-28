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Рязанская полиция начала проверку после публикации в соцсетях видео с избиением человека. Об этом журналисту RZN.info рассказали в пресс-службе УМВД.
В ближайшее время правоохранительные органы установят когда и где было сделано это видео.
Напомним, ранее в Рязани избили мужчину.
Как рассказал очевидец, инцидент произошел в ночь на понедельник, 27 мая, в поселке Мехзавода.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.