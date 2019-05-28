Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:07, 28 мая 2019 149
 0    0

Рязанец жестоко убил собутыльника, не одобрившего его татуировки

Рязанец жестоко убил собутыльника, не одобрившего его татуировки

Ранее судимый 36-летний рязанец жестоко убил собутыльника, который не одобрил его татуировки. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

В апреле 2018 года мужчина освободился из колонии, где он провел девять лет за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Рязанец стал разнорабочим, пил и часто приходил к знакомым. В августе 2018 года он снова отправился в гости в квартиру, где и произошло убийство.

Известно, что во время застолья мужчины поссорились из-за татуировок. Потерпевший высказал комментарии, которые не понравились осужденному.

Он набросился на обидчика и, не обращая внимание на просьбы свидетеля прекратить, стал избивать до тех пор, пока тот не перестал подавать признаков жизни.

После этого рязанец еще выпил и покинул квартиру знакомых.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В судебном заседании он не признал свою вину и заявил, что не собирался убивать потерпевшего.

С учетом всех доказательств мужчину признали виновным и приговорили к 13 годам 2 месяцам заключения в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
22 часа назад
Теплый прием. Может ли центральное отопление конкурировать с индивидуальным?

Теплый прием. Может ли центральное отопление конкурировать с индивидуальным?

Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 41 058
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 23 835
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 21 259
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
19:23, 16 мая 2019 18 571
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
15:10, 23 мая 2019 17 466
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум