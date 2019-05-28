Рязанец жестоко убил собутыльника, не одобрившего его татуировки

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Ранее судимый 36-летний рязанец жестоко убил собутыльника, который не одобрил его татуировки. Об этом сообщил
В апреле 2018 года мужчина освободился из колонии, где он провел девять лет за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
Рязанец стал разнорабочим, пил и часто приходил к знакомым. В августе 2018 года он снова отправился в гости в квартиру, где и произошло убийство.
Известно, что во время застолья мужчины поссорились из-за татуировок. Потерпевший высказал комментарии, которые не понравились осужденному.
Он набросился на обидчика и, не обращая внимание на просьбы свидетеля прекратить, стал избивать до тех пор, пока тот не перестал подавать признаков жизни.
После этого рязанец еще выпил и покинул квартиру знакомых.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В судебном заседании он не признал свою вину и заявил, что не собирался убивать потерпевшего.
С учетом всех доказательств мужчину признали виновным и приговорили к 13 годам 2 месяцам заключения в исправительной колонии особого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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