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Рязанец до смерти избил свою сожительницу за переписку в телефоне. Об этом сообщил
В сентябре 2019 года во время распития спиртных напитков с сожительницей, мужчина увидел на экране телефона переписку с другим мужчиной, в результате чего на почве ревности причинил своей сожительнице тяжкий вред здоровью.
Смерть женщины наступила через несколько дней в квартире.
Мужчину приговорили к восьми годам тюрьмы и одному году лишения свободы.
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