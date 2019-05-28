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21:11, 28 мая 2019 226
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Рязанец до смерти избил свою сожительницу за переписку в телефоне

Рязанец до смерти избил свою сожительницу за переписку в телефоне

Рязанец до смерти избил свою сожительницу за переписку в телефоне. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

В сентябре 2019 года во время распития спиртных напитков с сожительницей, мужчина увидел на экране телефона переписку с другим мужчиной, в результате чего на почве ревности причинил своей сожительнице тяжкий вред здоровью.

Смерть женщины наступила через несколько дней в квартире.

Мужчину приговорили к восьми годам тюрьмы и одному году лишения свободы.


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