Рязанцы рассказали, как можно сэкономить на плате за отопление

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В конце апреля в Рязани завершился отопительный сезон. Эксперты в области теплоснабжения склонны считать, что прошел он без серьезных происшествий. Жалобы рязанцев на недотопы стали реже и обычно звучали лишь при пуске тепла.
Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.
Практика показывает, что существенно снизить тариф на отопление сейчас возможно благодаря приборам учета реально расходуемого тепла.
Специалисты сходятся во мнении, что несомненные плюсы таких приборов — это оплата за реально потребленное тепло, а не по установленному нормативу за квадратный метр жилплощади. Причем экономия при использовании поквартирных теплосчетчиков, устанавливаемых в домах с горизонтальной разводкой труб при подключении к централизованной системе теплоснабжения может составлять до нескольких тысяч рублей в месяц.
Сами рязанцы рассказали о преимуществах инновационных приборов учета в интервью корреспонденту RZN.info.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.