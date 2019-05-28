Рязанцев предупредили о трехдневной жаре

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Утром во вторник, 28 мая, рязанцев предупредили о жаре. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, в течение трех дней, с 29 по 31 мая, на территории области ожидается повышение температуры до 30-33 градусов.
Жителей региона призвали воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.