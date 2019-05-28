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11:01, 28 мая 2019 2 224
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Рязанцев предупредили о трехдневной жаре

Рязанцев предупредили о трехдневной жаре

Утром во вторник, 28 мая, рязанцев предупредили о жаре. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в течение трех дней, с 29 по 31 мая, на территории области ожидается повышение температуры до 30-33 градусов.

Жителей региона призвали воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем.


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