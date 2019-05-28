Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:52, 28 мая 2019 309
 0    0

Под Рязанью столкнулись «Ниссан» и молоковоз. Фото

Под Рязанью столкнулись «Ниссан» и молоковоз. Фото

Утром во вторник, 28 мая, на трассе Рязань-Михайлов столкнулись Nissan и молоковоз. Фото с места происшествия опубликованы «ВКонтакте».

ДТП произошло около поворота на село Подвязье, отметил очевидец.

У иномарки разбилась передняя часть кузова, молоковоз перевернулся.

Информации о пострадавших нет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
21 час назад
Media Sapiens. Что изменилось в обществе с приходом социальных сетей

Media Sapiens. Что изменилось в обществе с приходом социальных сетей

Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 40 981
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 23 824
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 21 250
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
19:23, 16 мая 2019 18 562
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
15:10, 23 мая 2019 17 376
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум