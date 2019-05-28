Под Рязанью столкнулись «Ниссан» и молоковоз. Фото

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Утром во вторник, 28 мая, на трассе Рязань-Михайлов столкнулись Nissan и молоковоз. Фото с места происшествия опубликованы «ВКонтакте».
ДТП произошло около поворота на село Подвязье, отметил очевидец.
У иномарки разбилась передняя часть кузова, молоковоз перевернулся.
Информации о пострадавших нет.
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