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Почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду. К таким выводам пришел Росстат после исследования, который опубликовал
Позволить себе покупку товаров длительного пользования могут 32,3% россиян, в то время как 48,2% россиян денег хватает только на еду и одежду. Данные приведены за IV квартал 2018 года.
При этом из 48 тысяч опрошенных домохозяйств 14,9% отметили, что им не хватает денег на покупку одежды, а оплачивать жилищно-коммунальные услуги затруднительно.
Согласно данным Росстата, покупку автомобиля, квартиры или дачи могут себе позволить лишь 32,3% опрошенных россиян.
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