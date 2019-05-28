Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:43, 28 мая 2019 1 802
 0    0

Отметил юбилей. Под Рязанью обнаружили труп мужчины

Отметил юбилей. Под Рязанью обнаружили труп мужчины

В поселке под Рязанью обнаружили труп мужчины. Об этом со ссылкой на следователей пишет «Московский Комсомолец».

На теле 80-летнего погибшего не обнаружили признаков насильственной смерти.

Известно, что 27 мая пенсионер, который жил на даче с внуком, отметил юбилей.

«По предварительным данным, мужчина возвращался домой, но по пути ему стало плохо. Рядом с телом обнаружили две пустые бутылки водки. В карманах у пенсионера находились три тысячи рублей и мобильный телефон», — говорится в сообщении.

По факту обнаружения тела проводят проверку.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Рязанцам рассказали, когда нужно подавать декларацию, чтобы вернули налоги

Рязанцам рассказали, когда нужно подавать декларацию, чтобы вернули налоги

Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 41 058
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 23 835
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 21 259
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
19:23, 16 мая 2019 18 571
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
15:10, 23 мая 2019 17 466
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум