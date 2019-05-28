Отметил юбилей. Под Рязанью обнаружили труп мужчины

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В поселке под Рязанью обнаружили труп мужчины. Об этом со ссылкой на следователей пишет «
На теле 80-летнего погибшего не обнаружили признаков насильственной смерти.
Известно, что 27 мая пенсионер, который жил на даче с внуком, отметил юбилей.
«По предварительным данным, мужчина возвращался домой, но по пути ему стало плохо. Рядом с телом обнаружили две пустые бутылки водки. В карманах у пенсионера находились три тысячи рублей и мобильный телефон», — говорится в сообщении.
По факту обнаружения тела проводят проверку.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.