На телеканале «Пятница» покажут выпуск программы «На ножах», снятый в Тамбове

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Ведущий программы, шеф-повар Константин Ивлев остался недоволен интерьером заведения и качеством блюд.
Отметим, по сценарию Ивлев приезжает в российские города, чтобы за три дня превратить убыточный бизнес в прибыльный. Он меняет концепцию и дизайн ресторанов или кафе и лично обучает поваров готовить по новому меню.
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