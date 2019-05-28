RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Михайловская прокуратура выявила многочисленные нарушения в трех организациях района. Об этом сообщил
Речь идет о ООО «Курсор», ООО «БиоФармКомбинат» и ООО «Малинки», о котором мы уже
Так, руководством ООО «Курсор» до настоящего времени не проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах, не приняты меры к организации ее проведения.
Ни в одной из вышеперечисленных организаций не организовано проведение психиатрического освидетельствования работников вредных профессий, включая водителей транспортных средств; работники не в полном объеме обеспечены индивидуальными средствами защиты (спецодеждой), должный учет и порядок выдачи средств индивидуальной защиты в организациях не ведется.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ полиции рассказали о конфликте между рязанцем с ножом и мотоциклистами на Московском шоссе
|
cледующая новость →Рязанка убила своего знакомого металлическим напильником
Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.