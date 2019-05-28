Липецкая школьница вышла в окно ради свидания

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В Липецке 16-летняя школьница упала со второго этажа. Об этом сообщил
Инцидент произошел в понедельник, 27 мая. В час ночи у девочки было назначено свидание. Школьница решила не будить бабушку и выйти из дома из окна, а не через дверь.
Внизу девочку ждали друзья. Она скинула им плед, чтобы его растянули под окнами.
Школьница не очень удачно приземлилась и получила компрессионный перелом позвоночника. Сейчас она находится в областной детской больнице.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.