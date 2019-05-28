Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:41, 28 мая 2019 92
 0    0

Липецкая школьница вышла в окно ради свидания

Липецкая школьница вышла в окно ради свидания

В Липецке 16-летняя школьница упала со второго этажа. Об этом сообщил LipetskMedia.

Инцидент произошел в понедельник, 27 мая. В час ночи у девочки было назначено свидание. Школьница решила не будить бабушку и выйти из дома из окна, а не через дверь.

Внизу девочку ждали друзья. Она скинула им плед, чтобы его растянули под окнами.

Школьница не очень удачно приземлилась и получила компрессионный перелом позвоночника. Сейчас она находится в областной детской больнице.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Рязанцам рассказали, когда нужно подавать декларацию, чтобы вернули налоги

Рязанцам рассказали, когда нужно подавать декларацию, чтобы вернули налоги

Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 41 032
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 23 828
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 21 256
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
19:23, 16 мая 2019 18 565
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
15:10, 23 мая 2019 17 463
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум