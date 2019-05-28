Калужская полиция разыскивает водителя, сбившего 12-летнего мальчика

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Полиция объявила в розыск водителя, сбившего 12-летнего мальчика на проспекте Маркса в Обнинске. Об этом сообщил
По словам очевидцев, мужчина погрузил ребенка в автомобиль и увез с места ДТП. Нескольким свидетелям он сообщил, что повез мальчика в приемный покой, но в итоге долго катал его по городу и высадил около 9-й школы. Ребенок вернулся с ушибами, ссадинами и разбитым коленом.
Около школы его нашла мама. Мальчик был в шоке, несколько раз терял сознание и не мог объяснить, что с ним произошло.
Пострадавшего госпитализировали.
Всех, кому известна информация о мужчине, попросили обращаться в полицию по телефону 02 или 8-48439-49802.
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