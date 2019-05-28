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Boeing совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска. Об этом пишет
«Самолет авиакомпании „Северный ветер“ совершил аварийную посадку в Иркутске, он выполнял рейс из Благовещенска в Москву. На борту 149 пассажиров. Причина — отказ высотомера», — сказал сотрудник пресс-службы.
Он уточнил, что самолет приземлился в Иркутске в 15:30 (10:30 мск). Пассажиры находятся на борту до выяснения степени серьезности неисправности. Как сказал собеседник агентства, если поломку смогут устранить в ближайшее время, воздушное судно продолжит полет, если нет — за пассажирами отправят резервный борт.
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