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63-летний рязанец пойдет под суд за незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщил
Жилье злоумышленника располагается в частном секторе на улице Кальной. Соседи и жильцы ближайших домов не раз замечали около его ворот нетрезвых людей. Эта информация поступала сотрудникам полиции. Участковый полицейский провел проверку.
Пенсионер уже подвергался административному наказанию за торговлю спиртным из дома.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.