За неделю в Рязанской области потушили около сотни пожаров

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
За неделю, с 20 по 26 мая, в Рязанской области потушили 99 пожаров. Об этом сообщила
Отмечается, что из общего числа выездов 85 были на загорание травы и мусора.
В результате огонь уничтожил и повредил 15 строений, из людей никто не пострадал.
К ликвидации последствий ДТП спасателей не привлекали. На водоемах области происшествий не зарегистрировали.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.